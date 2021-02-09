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"Мы готовы к диалогу": министр назвал следующие шаги после санкций против телеканалов Александр Ткаченко рассказал, как власть будет дальше противостоять пропаганде в СМИ

Каким будет следующий шаг противодействия пропаганде и дезинформации после санкций и закрытия телеканалов, рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире канала "Украина 24".

"Санкции — это важный шаг к диалогу с журналистами о стандартах журналистики. В этой плоскости мы готовы к диалогу с коллегами, чтобы обновить этот разговор не только в рассмотрении закона о СМИ, но и вообще о стандартах журналистики. Потому что существование определенного пула пропагандистской машины, выдававшей себя за журналистику, определенно не могло не сказаться на работе всех других коллег", — сказал он.

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По словам Ткаченко, далее ожидается принятие закона о средствах массовой информации.

"Разговор о стандартах журналистики актуален. Мы обновили диалог по поводу закона о СМИ, мы ожидаем внесения этого закона в парламент. Это закон, который устанавливает правила в разных сферах медиа с одной стороны, а с другой — позволяет медиаиндустрии более прогнозируемо развиваться", — сказал он.

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Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против трех украинских телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельца, народного депутата Тараса Козака. Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензии этих телеканалов.