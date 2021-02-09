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"Отвечать только запретами нельзя": Ткаченко о новом инструменте борьбы с фейками Александр Ткаченко рассказал, как Украина должна противостоять российской пропаганде

О способах борьбы с информационной кампанией России, которая дискредитирует другие вакцины от коронавируса, кроме своей, рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире канала "Украина 24".

"Отвечать только методом запретов или ограничений невозможно. На мой взгляд, гораздо более эффективными являются медиаграмотность и развитие критического мышления, потому что человек сам начинает узнавать, каким образом можно отличать фейки, проверять информацию. И такую национальную программу мы запускаем в этом году, когда человек с самого детства до пенсионного возраста может проверить, это фейк или манипуляция. Отдельные так называемые центры дезинформации, которые уже существуют во многих странах", — сказал он.

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Ткаченко рассказал, когда появится национальная программа по проверке фейков и дезинформации.

"Президент уже заявлял, что, возможно, в нашей стране стоит создать такой центр. Мы приступаем к его созданию, чтобы можно было собственно обнародовать, какая информация и какие боты работали тем или иным способом. Вариантов освоения и критического мышления, и оповещения граждан о том, что происходит не так с информпространством, существует много. Важно эти механизмы эффективно и быстро запустить. Мы собираемся запустить его в марте", — сказал он.

Ранее Александр Ткаченко назвал санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK защитой от "информационного терроризма".