Украину заметает снегом: в "Укрзализныце" рассказали о задержках поездов

Из-за непогоды некоторые поезда опаздывают на 3-4 часа

Украину заметает снегом: в "Укрзализныце" рассказали о задержках поездов

Из-за снегопадов в некоторых странах Европы начались сложности с транспортом. Ожидать ли отмены поездов в Украине, рассказал директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в эфире канала "Украина 24".

"Нет никаких планов отмены рейсов, хотя если посмотреть, то тот же Deutsche Bahn в Германии уже не выдержал. Относительно опозданий, конечно, по определенным направлениям есть определенные опоздания. На текущий момент поезд Харьков — Одесса опаздывает более чем на 4 часа, потому что было обледенение самого локомотива, и потребовалась замена локомотива, чтобы безопасно двигаться дальше. Еще один дизель-поезд Голосеевка — Южноукраинск, там было опоздание примерно на 3:00. Это такие крупнейшие опоздания на текущее время. Но не в практике "Укрзализныци" в целом отменять рейсы — мы остаемся самым надежным транспортом", — заверил он.

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Перцовский добавил, что "Укрзализныця" пытается сделать все, чтобы пассажиры успевали на авиарейсы или другие транспортные стыковки.

"Еще важно, мы много делаем для того, чтобы организовывать стыковки пассажиров. У нас есть команда всем начальникам поездов и проводникам: если поезд опаздывает, переспросить пассажиров, есть ли стыковки на рейсы или другие железнодорожные рейсы, чтобы находить решения. Экспресс в аэропорт "Борисполь" работает", — сказал он.

Ранее начальник службы автомобильных дорог в Киевской области Руслан Нычик рассказал о ситуации с автотранспортом.

Источник Украина 24 Теги погода Укрзализныця снег поезд