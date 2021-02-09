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Фуры в три ряда: где в Киевской области есть проблемы на дороге из-за снегопада В Киевской области из-за сильного снега ограничили движение большегрузных авто

В Киеве из-за снегопада наблюдаются осложнения автомобильного движения. О ситуации на дорогах Киевской области рассказал в эфире канала "Украина 24" начальник службы автомобильных дорог в Киевской области Руслан Нычик.

"По состоянию на 8:00 9 февраля слой снега, который выпал, достигает 20-25 сантиметров, температура сейчас примерно -7 градусов. В результате проведенной работы во время осложнений погодных условий обеспечен надлежащий проезд автомобильными дорогами государственного значения в Киевской области. В настоящее время почти все дороги почищены, есть небольшие пробки, но это напрямую связано с тем, что Киев ограничил въезд большегрузных транспортных средств", — сказал он.

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Нычик рассказал подробности об ограничении движения фур.

"Мы также прекратили движение грузового транспорта, грузовой транспорт стараемся припарковать вдоль дороги. По состоянию на 10:00 в Киевской области было припарковано 800 фур. Единственное, на данный момент мы имеем проблемы на дороге М-06 — в связи с тем, что было ограничено движение, водители выстроились в две-три колонны. Полиция нам в этом помогает, мы их строим в одну колонну вдоль трассы. Автобусы и маршрутки — это все работает", — сказал он.

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