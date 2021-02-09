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"О масках уже речь не идет": вирусолог назвал лучший вид защиты от COVID-19 Вадим Аристов рассказал, какой способ защиты от коронавируса наиболее эффективен

Врач-вирусолог Вадим Аристов рассказал в эфире канала "Украина 24", какой вид маски обеспечит наилучшую защиту от коронавируса.

"Речь уже должна идти не о масках, а о респираторах, так как эффект неожиданности или экономического дефицита уже прошел. Сейчас нужно пользоваться правильной защитой при респираторной инфекции", — сказал он.

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Эксперт рассказал, почему респираторы дают лучшую защиту.

"Известно, что респираторы имеют в 8-12 раз больше защиту, чем медицинские маски, за счет того, что они прилегают более плотно, создают полный контур прилегания и фильтруют через всю свою толщу. А маски все же сконцентрированы на защите от передней передачи, а сверху и по бокам имеются щели", — пояснил он.

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