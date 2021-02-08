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Гибель матери с ребенком в роддоме: новые подробности трагедии Спецкомиссия установила, что роженица не получила необходимых медицинских услуг

В Херсонской области после гибели матери с ребенком в роддоме причастные к трагедии медработники остались безнаказанными и продолжают работать. Адвокат пострадавшей семьи пытается доказать факт врачебной халатности, тогда врачам грозит тюрьма.

Как сообщает телеканал "Украина 24" в своем сюжете, акушерка, принимавшая роды, до сих пор работает.

Местный житель Дмитрий Бородай, который в один миг потерял жену Оксану и долгожданную дочь Анну, поделился воспоминаниями о трагедии. Его ребенок погиб от нехватки кислорода, а жена - от потери крови.

"Никого не было рядом, она кричала на всю больницу. Все это из-за гинеколога, посадить ее и всех посадить, чтобы виновные сидели за это убийство", - заявил он.

Спецкомиссия оценила качество предоставляемых роженице медицинских услуг как не соответствующие требованиям Министерства здравоохранения. Этот вывод предоставили адвокату семьи Бородай.

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Из восьми врачей, которые имели отношение к смертельным родам, накажут только двух, причем символично. Врача-акушерку, которая не остановила кровотечение у роженицы, и неонатолога, который не спас младенца, отправят на стажировку.

На вопрос, почему именно таким было наказание за две смерти, журналисты ответа не получили.

Директор больницы отказался от общения, а врач-акушерка, на смене которой умерли роженица с младенцем, узнав о приезде съемочной группы, завершила прием пациентов, закрыла кабинет и исчезла.

Это была третья беременность Оксаны. Двоих детей родила без проблем. Свекрови трудно понять, почему продолжают работать акушерка и неонатолог, которые не спасли невестку и внучку.

"Мужик собаке лапу отрубил и наказали, два года ему дают за это. А здесь убили двух, и их не наказать, оставили работать на своих местах как ни в чем не бывало. Так не должно быть", - говорит Татьяна, мать Дмитрия.

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Адвокат семьи Бородай Дмитрий Болтушенко уверен, что имеет все доказательства вины медиков, осталось подождать результатов еще одной экспертизы. Он уверен, что в действиях врачей была врачебная халатность.

Если вину врача докажут, ей грозит до 2 лет тюрьмы или лишение права работать на этой должности до 5 лет. Отвечать должна и сама больница, ведь, как указано в выводах комиссии "материально-техническое и кадровое обеспечение не обеспечивает безопасности пациента и новорожденного ребенка".

Ранее в Жовкве Львовской области в реанимации местной больницы умерли два человека на искусственной вентиляции легких, когда в учреждении пропала электроэнергия.