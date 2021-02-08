19:07, Сегодня

"Это не игра, а серьезная угроза": генерал о военных приготовлениях России в Крыму РФ использует военную силу, чтобы добиваться серьезных политических целей, отметил Виктор Гвоздь

Развертывание в оккупированном Крыму новых военных баз России является серьезной угрозой для Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь.

"Тут есть элемент серьезной геополитической игры, дипломатической, гибридной, потому что военная сила используется тут как фон для того, чтобы добиваться серьезных политических целей. Но мы еще с 2008 года наблюдали, что шло наращивание военных сил, именно в Южном военном округе, и мы видели, мы подняли вопросы, когда Черноморский флот непосредственно принимал участие в войне против Грузии", - заявил генерал.

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По его словам, в тех условиях российское руководство не могло использовать Крым "по полной схеме", и потому "они начали это отрабатывать в Новороссийске".

"Мы тогда из космоса наблюдали все эти вещи. Но Новороссийск не подходил для этого, и когда в 2010 году Россия выиграла джек-пот, и Янукович стал президентом Украины, через 2 месяца были подписаны так называемые Харьковские соглашения о продолжении срока пребывания Черноморского флота. А 2014 год - аннексия Крыма, и с того времени идет постоянное наращивание группировки, и не просто группировки, а стратегического оружия – ракетные корабли, подводные лодки с ядерным оружием", - рассказал Гвоздь.

Как подчеркнул экс-глава СВР, "это не просто какая-то игра, а серьезная угроза для нас".

"Сегодня что-то скрыть, что находится на земле, практически невозможно. Мы должны усиливать наши военные возможности на южном направлении. Россия вообще планирует развернуть в Крыму полноценную армию, входящую в Южный военный округ, это будет уже четыре армии на наших границах", - пояснил он.

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Напомним, в СМИ попали снимки со спутников, где показаны новые военные объекты России, созданные в Крыму после аннексии полуострова.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" сделал заявление насчет деоккупации Крыма и Донбасса.