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"Продолжим следить": в Нацсовете по ТВ рассказали о судьбе трех заблокированных каналов Валентин Коваль рассказал, почему была приостановлена работа "112 Украина", NewsOne і ZIK

Первый замглавы Нацсовета по телевидению Валентин Коваль в эфире канала "Украина 24" высказался о судьбе трех телеканалов, которые были заблокированы из-за санкций против их собственника Тараса Козака.

"Во-первых, вопрос свободы слова, который постоянно пытаются поднимать, — это не главный вопрос в этой ситуации. Когда мы говорим о свободе слова, то забываем, что это инструмент для доказательства своего мнения. В данном случае у нас была ситуация, когда три довольно сильных телеканала высказывали позицию, которая крайне отличается от точки зрения тех, кто считает Украину самостоятельным государством. Очень отличается от мнения тех, кто думает, что Украина должна иметь свою точку зрения на то, что происходит на ее территории территориях рядом с нами", — рассказал он.

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Коваль рассказал, что означает приостановка деятельности телеканалов и что с ними будет дальше.

"Что происходит сейчас? Лицензии приостановлены на пять лет, это следствие того, что приостановлена любая экономическая деятельность человека, который является конечным бенефициаром, господина Козака. Мы имеем не попытку что-то сделать со свободой слова, а попытку бороться с человеком, против которого у СБУ и СНБО есть достаточно причин прекратить любую деятельность. Это решение зацепило каналы лишь потому, что они являются частью его активности. На этой неделе будет очередное заседание, на котором мы будем рассматривать нарушения, которые были у этих каналов на протяжении последнего времени, и будем рассматривать нарушения всех каналов. Мы не считаем, что приостановка их вещания приведет к тому, что мы забудем про них. Мы продолжим следить за тем, что они делают. Только за 2020 год было более 20 санкций против этих трех каналов", — сказал он.

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Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против трех украинских телеканалов — "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельца, народного депутата Тараса Козака. Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензии этих телеканалов.