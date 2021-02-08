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Погода в Украине: синоптик рассказал, сколько продержатся морозы В Укргидрометцентре прогнозируют снег и метели

В Украине в ближайшие две недели ожидается морозная погода, незначительно потеплеет 10 февраля, после чего холода вернутся.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Погода по Украине будет достаточно разная, можно разделить на юг и север. На юге осадки будут в жидком состоянии, потому что там ожидается ночью около нуля, и больше мокрый снег. А вот северные районы – снег, метели, морозы, дневные температуры 5-10 градусов мороза, ночные 10-15", - сказал синоптик.

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По его прогнозу, такие погодные условия будут наблюдаться в течение недели.

"Сейчас первый циклон 8-9 февраля выходит на территорию Украины, с 10-го числа немного ослабление, и 11-12-го с запада снова очередное ухудшение погодных условий, как в начале недели. На следующей неделе прогнозируется довольно холодная погода, но без существенных осадков", - отметил Билык.

Синоптик подчеркнул, что "еще две недели зимы у нас точно есть".

Также Билык заявил об угрозе наводнений в Закарпатской области:

"Там положительные температуры, как на юге страны, и уже сегодня наблюдается выход воды в пойму, в некоторых местах подтопления угодий".

Ранее представитель "Укравтодора" Олег Федоренко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о ситуации на дорогах в связи со снегопадами.