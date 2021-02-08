Снегопад и огромные пробки в Киеве: Кличко отчитался о ситуации

В Киеве осложнилось движение транспорта из-за ухудшения погоды. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации в эфире канала "Украина 24".

"Мы знаем, что большой циклон пришел на всю Европу, многие трассы закрыты. Я общаюсь с мэрами, ситуация сложная во всей Украине. Более того, в столице снег пошел максимально уже днем, и мы видим, что температура низкая, поэтому песчаные смеси не так эффективно работают. Но вся спецтехника, которая есть в Киеве, занята уборкой снега, это около 60 бригад. Большие заторы, снег идет сильно, и авто, которые стоят у обочин дорог, мешают убирать", — сказал он.

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По словам мэра, уборка снега будет продолжаться и ночью.

"Ночью будем продолжать уборку снега. Обращаюсь к водителям: если есть возможность воспользоваться общественным транспортом, оставляйте авто дома, пользуйтесь общественным транспортом, это облегчит работу коммунальных служб. Сейчас все силы брошены на чистку дорог. Кстати, снегоуборочная техника оснащена GPS-трекерами, так что вы можете увидеть онлайн, как она работает.

Завтра с утра ситуация будет немного лучше, но я бы не хотел смягчать ситуацию, так как в течение недели будет снегопад не только в Киеве, но и по всей стране, ситуация будет усложняться тем, что снег может быть 20-30 см.", — сказал он.