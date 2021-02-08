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В Украину идут 20-градусные морозы: врач рассказал, как не замерзнуть Врач дал советы, как избежать обморожений в сильные холода

В Украине ожидаются сильные морозы, до конца недели потепления не будет. Как избежать обморожения и переохлаждения, рассказал в эфире канала "Украина 24" врач-комбустиолог Артем Дорошенко.

"Нужно с пониманием относиться к погодным условиям и выходить из дома тепло одетым, закрывать все открытые части тела. Как только вы почувствовали онемение в лице, кончиках пальцев рук или ног, нужно идти в теплое место или возвращаться домой. Алкоголь лучше не употреблять, он притупляет чувство замерзания. Лучше взять с собой теплый чай и согреться. Должна быть теплая и удобная одежда, шапка, шарф и варежки. Нужно все закрывать. Важно, чтобы носки и стельки были сухими. Чтобы согреться, можно бегать и прыгать", — сказал он.

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Также врач рассказал, как действовать, если попали под ледяной дождь.

"Если вы заранее знаете об этом, то не стоит выходить на улицу. А если все-таки попали под него, нужно срочно искать пункт обогрева, на улице вы согреться не сможете", — сказал он.

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