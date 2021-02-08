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"Мы поставили цель": Степанов рассказал, сколько украинцев вакцинируют от COVID-19 Максим Степанов рассказал о планах правительства по вакцинации украинцев

Для остановки пандемии коронавируса нужно вакцинировать 60% населения. О том, реально ли это сделать, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24"

"Это та цель, которую мы перед собой поставили, что не менее 60% должны быть вакцинированы. Сразу возникает вопрос, почему именно 60% — потому что после этой цифры начинает формироваться коллективный иммунитет. Любое наше решение подкреплено медицинскими вещами, здесь нет ничего политического", — сказал он.

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Для выполнения этой цели нужно вакцинировать примерно 21 млн населения, на это потребуется 42 млн доз вакцины. Степанов ответил, есть ли у Украины возможность получить столько препарата.

"На сегодняшний день у нас есть понимание как минимум по 22 млн доз. Помимо этого, мы ждем еще увеличения от COVAX на 8 млн доз. У нас есть понимание по другим производителям и поставкам вакцин. Тут проще, потому что эти поставки уже будут на второе полугодие, так как программа вакцинации разворачивается постепенно. Подтверждения по поводу излишков вакцин (которыми в Еврокомиссии призвали страны ЕС поделиться с Украиной — ред.) пока нет, хотя очень богатые страны заказали в два раза больше, чем у них населения. Но наш МИД тщательно работает над привлечением именно этого избытка вакцин, который есть в Европе. Речь идет о том, что мы хотим купить, отдавать нам ничего не надо. Украина самодостаточная страна. Мы понимаем свои проблемы, но они наши, и мы способны для своих граждан купить вакцины. Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой, у нас выделены на это средства", — сказал он.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда Украина получит первые вакцины.