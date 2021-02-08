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ЕС призвали поделиться вакцинами с Украиной: подробности от вице-премьера Ольга Стефанишина рассказала о призыве главы Еврокомиссии отдать излишки вакцин Украине

Украина фактически боролась за доступ к вакцинам от COVID-19 Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Была большая работа Украины как адвоката не только своих граждан, а и всего региона — мы сейчас говорим и про Грузию, и про Молдову. Наши переговоры с Еврокомиссией привели к тому, что страны Восточного партнерства в целом были подняты в повестке дня по доступу к вакцине вместе с балканскими странами, которые являются претендентами на членство. И президент Европейской комиссии призвала страны Европейского союза поделиться излишками вакцин, и Украина первая из стран региона завершает эти переговоры", — сказала она.

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Стефанишина рассказала, сколько вакцин может получить Украина дополнительно.

"На данный этап это более 1 млн доз американской вакцины, можно быть и больше, если другие страны тоже вызовутся дать нам такие донации. Но переговоры зависят как от Украины, так и от стран ЕС. Мы со своей стороны завершаем подготовку предложений и контрактов, и это решение будет принято достаточно скоро, думаю, до конца месяца", — сказала она.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда Украина получит первые вакцины.