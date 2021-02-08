"У нас будет два продукта": санврач Ляшко рассказал о вакцине от коронавируса

Украина получит как минимум две поставки вакцин от коронавируса в феврале, рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Мы точно получим 117 тысяч вакцин Pfizer, которые должны прийти в середине февраля — 15-е плюс-минус, будем смотреть, так как есть некоторые переменные, которые не зависят от государства. Первая переменная — это документы на регистрацию от производителя, вторая — организация транспортировки, которой занимается ЮНИСЕФ. Далее мы ожидаем дополнительную вакцину в рамках программы COVAX в конце февраля, это часть от 3 млн вакцин, которые мы должны получить до конца 2 квартала.

"Также в феврале мы ожидаем первую поставку вакцин, закупленных за государственные средства. Так что у нас будет в феврале два продукта, один из которых мы можем получить двумя путями", — сказал Ляшко.