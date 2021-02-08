"У нас будет два продукта": санврач Ляшко рассказал о вакцине от коронавируса
Виктор Ляшко назвал сроки поставки вакцин и рассказал об обучении медиков
Украина получит как минимум две поставки вакцин от коронавируса в феврале, рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".
"Мы точно получим 117 тысяч вакцин Pfizer, которые должны прийти в середине февраля — 15-е плюс-минус, будем смотреть, так как есть некоторые переменные, которые не зависят от государства. Первая переменная — это документы на регистрацию от производителя, вторая — организация транспортировки, которой занимается ЮНИСЕФ. Далее мы ожидаем дополнительную вакцину в рамках программы COVAX в конце февраля, это часть от 3 млн вакцин, которые мы должны получить до конца 2 квартала.
"Также в феврале мы ожидаем первую поставку вакцин, закупленных за государственные средства. Так что у нас будет в феврале два продукта, один из которых мы можем получить двумя путями", — сказал Ляшко.
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Также замминистра рассказал об организации массовой вакцинации украинцев.
"Мы работаем с сентября 2020 года (над сетью вакцинации — ред.) и понимаем, где у нас будут работать мобильные бригады, как создаются пункты вакцинации, как мы будем оплачивать работу вакцинаторам, которые будут работать в этих пунктах и бригадах. Уже началось обучение при поддержке ВОЗ с участием координаторов кампании иммунопрофилактики на местах. Это не поздно, обучение должно проходить не ранее чем за две недели до проведения, чтобы была свежая информация в памяти, а также потому что мы уже знаем, какой продукт у нас будет и какие для него нужны условия", — сказал он.
Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о сроках поставок вакцин в Украину и старте вакцинации.