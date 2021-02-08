11:36, Сегодня

Киев стоит в огромных пробках из-за снега, подробности от корреспондента "Украина 24" Журналист рассказала, что происходит на дорогах столицы в снегопад

На Украину обрушилась непогода — снегопад, штормовой ветер и сильный мороз. Циклон задержится до среды. В Карпатах прогнозируют ледяной дождь, во Львовском аэропорту отменили несколько рейсов, а в области ночью на некоторых дорогах запретили движение грузовиков. На дорогах Украины — десятки аварий. В Киеве из-за гололеда травмировались за выходные более 100 человек. Еще двое пострадали от переохлаждения и один человек от обморожения.

Журналистка "Украина 24" Елена Чернякова рассказала о ситуации на дорогах Киева.

"У нас метель, гололед и заснеженные дороги. Мы находимся на Кольцевой дороге, тут нет масштабных заторов, но постоянная тянучка и движение замедлено. Здесь не было уборочной техники, на дороге сплошная каша. Несмотря на сообщение, что в столице ограничат движение фур, это будет только с 15 часов", — сказала она.

Читайте также: Погода в феврале: синоптик рассказал, когда Украину засыплет снегом

В самом Киеве большие пробки, и водителям, и пешеходам сложно добраться до места назначения. Если в столице местами убрано, то за пределами Киева снег никто и не трогал. Снег продолжается с ночи и не останавливается, а только усиливается, и самый большой снегопад ожидается во второй половине дня. Журналистка поговорила с водителями, которые застряли в пробках — они рассказали, как добирались до Киева.

"Рано выехали, объехали по Окружной. Дороги не чищены вообще, очень осложненное движение". "По пятибалльной системе — на двоечку. Вообще ехать невозможно. Полтора часа добирались". "Нужно ехать медленнее, чем обычно. Большинство мест вообще не чистили, но снега нападало не так много, на хороших шинах ехать можно".

Кроме снегопада, в Киеве сегодня сильные порывы ветра, поэтому пешеходам нужно быть очень осторожными.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, когда в Украину придут 25-градусные морозы.