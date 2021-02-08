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"Украинцы — не кролики": Зеленский высказался о российской вакцине "Спутник V" Президент Украины рассказал, какие вакцины от коронавируса получит Украина

Украинцев не будут вакцинировать от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, отвечая на вопрос ведущей канала "Украина" Анны Пановой во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Во-первых, нет никакой официальной информации о том, что российская вакцина эффективна, как заявляют, на 91%. Ни от ВОЗ, ни от ведущих мировых специалистов такого подтверждения не было. Сегодня глава ВОЗ сказал, что есть несколько ключевых моментов, на которые нужно обратить внимание. И второй такой момент — это "фейк ньюз". Все знают, что такое информационная война, вы журналисты и знаете, как ту или иную новость можно по-разному подать для украинского общества. Мы что-то слышим, а потом проверяем, и никакого подтверждения эффективности "Спутника" не находим. Я считаю, что граждане Украины — люди, а не кролики, и экспериментировать мы не имеем права", — заявил он.

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Президент рассказал, что украинская власть договаривается только с надежными производителями вакцины.

"Поэтому мы договаривались только с теми ведущими производителями, которые утверждены миром и которые дают серьезный позитивный результат. Первыми придут вакцины по программе COVAX, будут вакцины Pfizer в феврале, далее мы договорились с Serum Institute, но честно, я пока боюсь что-то говорить, пока они не придут. Но договоренность есть, мы должны получить миллион в феврале, если не будет торможения с обеих сторон, потому что вы знаете, что такое бюрократия. Есть у нас также договоренность с китайским производителем, и с AstraZeneca, есть разговоры и с Великобританией, и с Соединенными Штатами. Мы должны закупить столько вакцин, чтобы дать вакцинироваться всем", — сказал президент.

Ранее экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая оценила планы украинской власти насчет тотальной вакцинации.