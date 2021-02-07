23:35, Вчера

Есть связь с делом Навального — журналист о санкциях против ряда телеканалов Александр Мартыненко рассказал, как выбирали дату для введения санкций против трех телеканалов

Гендиректор украинского информагентства Александр Мартыненко рассказал в эфире канала "Украина 24", почему санкции против нардепа Тараса Козака и закрытие его телеканалов были введены в конкретный день.

"То, что это делалось, быстро, так у нас сейчас все делается быстро, у нас такой стиль работы. Мы сегодня утром приняли решение, а вечером должны его реализовать. Почему именно в этот день? У меня есть версия, что это, конечно, связано с делом Навального. Потому что в России все с утра до вечера, и еще несколько дней после этого были заняты только этим. Им не до украинских каналов было", — сказал он.

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По словам Мартыненко, в другое время Россия обязательно бы отреагировала на события в Украине.

"Потому что если бы это было в спокойном состоянии, то поверьте мне, МИД России, ФСБ и сам Путин сказали бы пару слов. Но поскольку им всем было не до этого, потому что именно в этот день Навального осудили. Им было явно не до Украины. Если это правда, то я могу сказать одно – хорошо сработано", — сказал он.

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Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против трех украинских телеканалов — "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельца — народного депутата Тараса Козака. Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензии этих телеканалов.