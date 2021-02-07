Для жителей ОРДЛО введут виртуальные мобильные номера — подробности от замминистра

Снавер Сейтхалилев рассказал, зачем виртуальные номера телефона жителям Донбасса

Для жителей ОРДЛО введут виртуальные мобильные номера — подробности от замминистра

Для жителей оккупированных территорий Донбасса хотят ввести виртуальные мобильные номера. Подробности рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Снавер Сейтхалилев в эфире канала "Украина 24".

"Люди обращаются за получением паспортов. Там есть опция — записаться на электронную очередь, и для этого нужно указывать мобильные номера. Также когда документы готовы, люди будут получать нотификацию о том, что документы готовы. Но когда получать эти документы — надо становиться в электронную очередь, можно использовать этот мобильный номер", — сказал он.

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Чиновник рассказал, для каких еще операций понадобится эта услуга.

"Также люди заполняют медицинскую декларацию, также там есть опция записи на прием к врачу и т.д. Для всех этих шагов нужны мобильные номера. Также мы знаем, что в мобильном банкинге при операциях банки должны связываться с пользователями. Вообще в большинстве случаев используется подтверждение через мобильные номера", — сказал он.

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Для жителей Донбасса хотят ввести виртуальные мобильные номера, чтобы жители ОРДЛО могли совершать звонки и отправлять сообщения с помощью мобильного интернета или WI-FI. Это можно будет делать даже без наличия sim-карты. Тогда граждане в ОРДЛО будут иметь доступ к государственным сервисам и электронным услугам. Для этого Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц попросило мобильных операторов рассмотреть возможность создания специального тарифа.

Источник Украина 24 Теги Донбасс телефон диджитализация