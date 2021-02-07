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Незаконные земельные участки — в Госгеокадастре назвали способ борьбы Анатолий Мирошниченко рассказал, как обнаружить земельные участки с нарушениями

В Украине можно найти земельные участки в неожиданных местах — об этом рассказал первый заместитель председателя Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко в эфире канала "Украина 24".

"Вы можете очень просто найти на публичной кадастровой карте вашу местность, отразить на ней спутниковое изображение, которое покажет, где лес, где река, а где поле. И наложить на спутниковую карту сформированные земельные участки. Я вам гарантирую, что вы там увидите много неожиданного и интересного для себя", — сказал он.

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Эксперт рассказал, что такие наблюдения помогают бороться с незаконным выделением участков.

"Если вы увидите, что в лесу расположен земельный участок для садоводства или личного крестьянского хозяйства, или если земельный участок в частной собственности находится слишком близко к водному объекту — то знайте, что здесь дело нечисто. Кроме того, что вы можете это увидеть, это еще и инструмент для того, чтобы неравнодушные граждане инициировали соответствующие вопросы перед правоохранительными органами", — сказал он.

Ранее председатель Госгеокадастра Роман Лещенко высказался о передаче земель объединенным территориальным громадам.