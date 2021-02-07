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США дадут Украине летальное оружие — эксперт рассказал, какое Олег Жданов рассказал, какие виды вооружения может получить Украина

США готовы предоставить летальное оружие Украине. Реально ли нам его получить и какие виды оружия могут быть предоставлены, рассказал в эфире канала "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов.

"Это реально. Мы действительно получим какое-то вооружение, начиная из стрелкового и заканчивая, возможно, фрегатами США класса URO, речь о которых велась еще два года назад. В настоящее время аналогов таких фрегатов в составе Черноморского флота России фактически нет. Также мы можем получить боевые самолеты F-16, F-18, которые предлагались Канадой еще в 2016 году, и на сегодня они могут быть предложены США. Или Израиль, страна не является членом НАТО, но рассматривает возможность модернизации у нас советских самолетов до необходимого технологического уровня на сегодняшний день. То есть мы можем получить любое оружие", — сказал он.

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Эксперт рассказал о всесторонней поддержке Украины со стороны США.

"Новая администрация начала комплексный план. В Украине закрывают пророссийские каналы — это один из шагов. Второй шаг, США выражают поддержку Украины и говорят о том, что готовы войти в Нормандский формат и, возможно, перенести переговоры в Варшаву, где им больше нравится. Уже сегодня идет разговор о том, что НАТО в том числе может предоставить нам летальное оружие. Для России это существенные критические показатели, так как усиленная Украина для России — это невозможность достичь политических целей, которые они ставят перед собой", — сказал он.

Ранее журналист Иван Яковина рассказал, что президент США Джо Байден хотел сказать президенту России Владимиру Путину.