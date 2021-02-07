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В Украину идут морозы до 25 градусов — синоптик назвала даты Наталья Голеня рассказала о новом похолодании в Украине

В Украине снова ожидаются экстремальные перепады погоды. О причинах рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире канала "Украина 24".

"Причиной такой погоды будет циклон. Сегодня он формируется на севере Италии. Завтра он подойдет к нашему Закарпатью. И 8-9 февраля будет перемещаться через территорию Украины. Поэтому у нас такие сложные погодные условия", — сказала она.

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Голеня объяснила, откуда взялись холодные воздушные массы.

"Это воздух с севера, а также циклоническая деятельность, которая будет активна на следующей неделе. 10-11-12 февраля еще два циклона переместятся на территорию Украины. А в следующие выходные снова зайдет с Севера холодный арктический воздух. И во время прояснений в западных и северных областях мы можем снова ожидать морозы до -20 градусов, а то и -25 градусов", — сказала она.

По словам синоптика, средние сроки прихода весны — это конец февраля — начало марта. Тогда уже можно ожидать, что погода начнет меняться на более теплую.

Ранее синоптик Леонид Горбань рассказал, когда Украину засыплет снегом.