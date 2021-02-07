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В кафе в Киеве вспыхнул пожар, подробности (видео) Спасателям удалось ликвидировать возгорание

В центре Киева вспыхнул пожар в полуподвальном помещении заведения общественного питания. Был большой столб дыма. По информации, которую удалось узнать, площадь пожара составляет 30 кв. м, огонь был на кухне.

Сейчас уже пожар ликвидирован, однако на месте работают спасатели, они проливают помещение, чтобы не пропустить повторного возгорания. У заведения можно увидеть обгоревшие вещи, которые выносили спасатели во время ликвидации пожара.

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Во время пожара никто не пострадал. Что именно стало причиной возгорания, будут выяснять правоохранители.

Напомним, 3 февраля поздно вечером в Запорожье в реанимационном отделении областной инфекционной больницы произошел пожар.