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Сколько нужно есть овощей и фруктов: раскрыт секрет правильного питания В Минздраве объяснили, как улучшить свое здоровье

Специалист Центра общественного здоровья Минздрава Наталья Усенко в эфире телеканала "Украина 24" дала украинцам рекомендацию, сколько овощей и фруктов нужно съедать каждый день.

"Чтобы сохранять свое здоровье, более того, чтобы его улучшить, необходимо съедать 5 порций овощей в день. Размер порции мы определяем по размеру кулачка. Для взрослого порция больше, чем для ребенка. Для взрослого одна порция – это приблизительно 100 граммов. То есть мы должны съедать 500 и более граммов овощей и фруктов в день. У меня, например, 5 овощей и фруктов: яблоко, свекла, морковь, лук, мандарин", - рассказала Усенко.

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Специалист ЦОЗ Минздрава Наталья Усенко в эфире телеканала "Украина 24" также рассказала, в каком виде лучше всего употреблять овощи и фрукты – замороженными, консервированными, вареными или свежими.