17:59, Сегодня

Приложение "Дія" дополнят новыми услугами: озвучены подробности Разработчик рассчитывает, что до 2024 года приложение охватит все административные услуги

Мобильное приложение "Дія" весной пополнится новыми услугами, призванными упростить жизнь украинцев.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник.

"На апрель, мы можем точно понемногу говорить, что будут налоговые услуги - это то, с чем связана жизнь миллионов людей, которые являются предпринимателями, поскольку они платят налоги, ЕСВ, подают декларации. Конечно, строительные услуги на всех уровнях - сейчас доступен только первый уровень таких услуг, а будут все. Мощный проект, над которым мы работаем, - это регистрация места жительства. Электронное медицинское заключение", - перечислил Баник.

Читайте также: "С персональными данными в Украине катастрофа": эксперт назвал причины

Руководитель проекта "Дія" уточнил, что полный перечень "будет понятен уже ближе к апрелю".

"Общее видение наше такое, и президента Украины в частности, в том, что портал" Дія" - это единое окно для всего. Сейчас мы имеем кучу государственных органов со своими сайтами, кабинетами - все будет на "Дії" до 2024 года", - рассказал он.

Читайте также: Администратор Википедии назвал две любимые статьи украинцев

Ранее нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в приложение "Дія" будет вноситься информация о вакцинации украинцев.