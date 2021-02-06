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Здоровое питание: в Минздраве сделали важное разъяснение насчет овощей и фруктов В ведомстве рассказали, в каких случаях овощи и фрукты могут навредить здоровью

Специалист Центра общественного здоровья Минздрава Наталья Усенко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, в каком виде лучше всего употреблять овощи и фрукты – замороженными, консервированными, вареными или свежими.

"Безусловно, самые лучшие овощи и фрукты – свежие. На втором месте стоят замороженные, потому что они меньше всего утрачивают полезные вещества. И на третьем месте идут тушенные и вареные овощи домашнего приготовления. И только на последнем месте консервированные. И даже не в силу того, что они утрачивают полезные свойства, а в силу того, что они приобретают вредные вещества в процессе консервирования - прежде всего, это добавленные соль и сахар, а также уксус", - объяснила Усенко.

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На вопрос, кому противопоказано употреблять консервированную продукцию, представитель Минздрава ответила:

"С заболеванием желудочно-кишечного тракта, особенно с такими заболеваниями, как гастриты и язвенная болезнь, не рекомендуется есть консервированные овощи в силу того, что там содержится большое количество уксуса, не рекомендуется есть консервы с содержанием острого перца, потому что они просто раздражают слизистую. Если речь идет о людях с преддиабетом и диабетом, то понятно, что совершенно исключены из рациона соки и компоты с добавленным сахаром, варенье".

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Ранее доцент кафедры технологии консервирования Национального университета пищевых технологий Оксана Точкова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, как выбрать зеленый горошек в магазине.