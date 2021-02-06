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"Это невероятно": известный ресторатор назвал блюдо, которое является символом Киева Есть деликатес, который можно попробовать только в Киеве, отметил Дмитрий Борисов

Известный украинский ресторатор Дмитрий Борисов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какое блюдо для него больше всего ассоциируется с Киевом.

"Нам с вами повезло, котлета по-киевски - это действительно деликатес, настоящий можно только в Киеве попробовать, правильно сделанный, с прикрепленной частью крыла, с правильно сделанной куриной грудкой. В хрустящей панировке, обязательно чтобы растекалось сливочное масло. Это невероятное блюдо, которое стоит на уровень выше первоисточника", - отметил Борисов.

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Ранее специалист Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко в эфире телеканала "Украина 24" раскрыла секрет правильного питания.