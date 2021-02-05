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Тигр загрыз человека в зоопарке: новые подробности ужасной трагедии Погибший работал заведующим секцией диких животных и о хищниках знал все

В зоопарке города Мена Черниговской области тигр загрыз работника зоопарка, который зашел в клетку, чтобы покормить животное.

Как сообщает телеканал "Украина 24", хищник неожиданно напал на мужчину и перегрыз горло. От травм работник зоопарка умер еще до приезда медиков. В клетке тигра его нашел коллега.

"Я услышал крик, прибежал туда, помог отогнать тигра, перекрыть, и потом вынесли тело", - рассказал работник зоопарка Владислав Максименко.

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Погибший работал в зоопарке более одиннадцати лет. Он был заведующим секцией диких животных и о хищниках знал все. Впрочем, в этот раз в клетку к тигру зашел сам, нарушая все правила безопасности.

"Работал уже не один год. А почему нарушил? Пожалуй, так уж сложилось. Не нужно доверять животным. Должны ходить по двое", - прокомментировала трагедию директор зоопарка Зинаида Максименко.

Погибшему было 47 лет. У него осталась жена и сын. В полиции открыли уголовное производство о нарушении техники безопасности. Сейчас судьбу тигра будет решать специальная комиссия.

Похожий случай в этом зоопарке произошел 15 лет назад. Тогда бурый медведь оторвал обе руки 14-летнему парню, который перелез через защитное ограждение, чтобы сфотографироваться.

Ранее в Египте на популярном курорте Шарм-эль-Шейх украинские туристы попали в больницу в результате нападения акулы.