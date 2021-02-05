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Метель и 20-градусные морозы: озвучен прогноз, когда погода в Украине испортится В некоторых областях объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине на выходных и в начале следующей недели испортится, придут сильные морозы, в некоторых областях ожидаются метели, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", в Украину возвращается непогода, в западных областях будут трескучие морозы до минус 24 градусов, метель и сильный ветер. В Ровенской, Львовской и Волынской областях местам наметет до 40 сантиметров снега.

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По прогнозам синоптиков, непогода придет в страну 7 и 8 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Уже в воскресенье снег пройдет во Львовской и Ивано-Франковской областях, порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду.

В понедельник метели придут в Житомирскую, Киевскую, Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. Там, как ожидается, выпадет до 30 сантиметров снега. На западе и в южных регионах снег сменится дождем. На дорогах возможна гололедица.

Ранее руководитель Службы автомобильных дорог в Киевской области Руслан Нычик рассказал в эфире телеканала "Украина 24", как дорожники готовятся к ухудшению погоды.