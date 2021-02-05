"Идет шпионская война с Россией": в СНБО рассказали о главной ошибке Украины

В Украине активно работает агентура России, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время Киевского форума по безопасности 5 февраля, который транслировал телеканал "Украина 24".

"К большому сожалению, на территории нашей страны еще с 1991-х времен, я считаю, что мы сделали большую ошибку. Когда мы не закрыли на улице Банковой крест-накрест Службу безопасности, КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех самых работников. Это очень и очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура Российской Федерации сегодня на нашей территории просто безумная", — сказал он.

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По словам Данилова, в Украине идет шпионская война.

"Поэтому у нас идет, скажем так, не только война горячая, которая есть на территории Донецкой и Луганской области, оккупированной Российской Федерацией. У нас есть информационная война. И у нас есть еще, скажем так, так называемая шпионская война, которую они ведут каждый день. Мы ее якобы не замечаем, но мы чувствуем это на себе, на своей шкуре каждый день, то, что они, как говорил классик, работают. И это для нас очень и очень опасно", — сказал он.