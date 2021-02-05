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Рада приняла закон об "удаленке": эксперт рассказала, как теперь будем работать Татьяна Пашкина объяснила, в чем разница между дистанционной и надомной работой

Верховная Рада приняла закон об удаленной работе. В частности, вводится два отдельных вида работы — дистанционная и надомная. Эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина рассказала в эфире канала "Украина 24", нужен ли этот закон.

"Этот карантин нам много чего запретил, и офисную работу в том числе. Ситуация, которая была с надомной работой, не очень удовлетворяла из-за ряда ограничений. У нас много не столько вакансий, сколько людей, которые пользуются удаленной работой. Поэтому было своевременно внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы оно соответствовало реалиям. Надомная работа была тоже неплохой компромиссной мерой, но там были ограничения, например, с местом проживания. Человек жестко привязан к офису по трудовому законодательству, он должен отрабатывать определенное время и так далее. Теперь у нас больше свободы, и мне нравится, что законодатели пытаются идти в ногу с тем, что происходит сейчас, а не происходило 50 лет назад", — сказала она.

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Эксперт ответила на вопрос, как может отличаться зарплата у удаленного или надомного работника от работника в офисе.

"На самом деле нет разницы, потому что мы говорим о полной 100%-й занятости, просто разный формат. Вы выполняете тот же объем работ, но вам удобнее в том смысле, что не нужно ради этого ездить в офис каждый день, а остаться дома или пойти в коворкинг или другое место, это просто вопрос удобства", — сказала она.

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Добавим, согласно принятому закону, надомная работа – это форма организации труда по месту жительства сотрудника. При этом рабочее место фиксируется и не может меняться по инициативе работника без согласования с собственником. Дистанционная занятость предполагает работу вне помещений работодателя в любом месте по выбору сотрудника.