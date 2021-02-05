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"Хорватия этого никогда не забудет" — Срна о помощи "Шахтера" ФК "Шахтер" передал Хорватии гуманитарную помощь

ФК "Шахтер" помогает Хорватии преодолеть последствия сильного землетрясения, которое произошло этой зимой в городе Петриня. Донецкий клуб передал дружественной стране гуманитарную помощь в размере 70 000 евро. Одной из наиболее ярких фигур, объединяющих Украину и Хорватию, является Дарио Срна. После того как стихийное бедствие постигло Родину многолетнего капитана "горняков" и сборной Хорватии, "Шахтер" сразу пришел на помощь.

"Мне очень приятен поступок нашего шефа, нашего клуба, который дал Хорватии определенную сумму на восстановление домов, потому что сейчас Хорватия находится в трудной ситуации. Я знаю, что президент много помогает в Украине. Приятно, что президент даже в такой ситуации помогает даже Хорватии, вся сумма которую он заплатил, и я ему благодарен. Это не моя идея, это инициатива клуба. Огромное спасибо, и Хорватия этого никогда не забудет", — сказал Срна.

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Напомним, 28 декабря 2020 года в Хорватии произошло сильнейшее землетрясение с момента появления современных методов измерения сейсмических толчков. Его магнитуда составила 6,2 балла, землетрясение нанесло значительный ущерб нескольким городам, есть жертвы.