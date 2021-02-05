11:18, Сегодня

Ждите сильных морозов: синоптик рассказал, когда похолодает Леонид Горбань дал прогноз погоды на февраль

В Украине продолжатся температурные качели, вскоре придет очередное похолодание. Какую погоду ждать в ближайшие дни, рассказал синоптик Леонид Горбань в эфире канала "Украина 24".

"Вот эта оттепель, которая прошла, она была четко прогнозируемая. А сейчас возвращается зима. Все четко идет по расчетам, как и должно было быть. Морозы будут аж по 20-е число. Они будут достигать 8-9, а в некоторые дни даже 13-17 градусов. Снег будет 6-7, 9-10, 13-14 февраля. Дальше уже более высокая температура и снег с дождем - 20-21 февраля, 26-27 то же самое - снег, переходящий в дождь", — сказал он.

Читайте также: Погода на весну 2021: сурок Тимка дал прогноз, когда потеплеет

Февраль в Украине начался с капризов погоды. Первого числа, в понедельник, были обильные снегопады, но при этом морозы не сильные - около 5 градусов в большинстве регионов. А вот в Карпатах столбики термометров опускались до отметки минус 10. Похожая температура держалась еще два дня — осадки были в нескольких областях, преимущественно непродолжительные.

А вот в четверг в Украине существенно потеплело, почти во всех регионах шли дожди или мокрый снег. А под вечер на дорогах образовалась гололедица. Температурный скачок и осадки вызвал циклон Зигберт и атмосферные фронты, которые его сопровождали. Они уже движутся дальше, поэтому в Украине снова похолодало.

Сотрудники поисково-спасательной станции на горе Поп Иван Черногорский показали, как приходится раскапывать вход в здание. Утром температура воздуха на горе -5 градусов. Кроме того, в ГСЧС предупреждают о снеголавинной опасности.

Ранее руководитель Службы автомобильных дорог в Киевской области Руслан Нычик рассказал, что дорожники ожидают ухудшения погоды и готовятся к этому.