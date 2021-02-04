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"Продают поддельные вакцины": эксперт Минздрава дал важный совет по вакцинации Сергей Дубров рассказал, как правильно вакцинироваться от коронавируса

Ввоз неподотчетной вакцины от коронавируса в Украине невозможен — об этом заявил врач-анестезиолог, ведущий эксперт Минздрава в борьбе с COVID-19 Сергей Дубров в эфире канала "Украина 24".

"И президент, и премьер-министр, и глава Минздрава уверяют, что вакцинация будет бесплатной. То есть за счет государства будет приобретена вакцина. Махинации при закупке вакцин, думаю, невозможны, поскольку это сразу будет явным. И что главное — я бы не советовал украинцам прививаться "из-под полы", как говорится. А вакцинироваться только в определенных центрах вакцинации или с помощью специалистов из мобильных бригад. Потому что мы знаем, даже в Китае есть большой ажиотаж с тем, что продают поддельные вакцины", — сказал он.

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По словам Дуброва, частные клиники пока не могут приобрести вакцину в обход государства.

"Я сомневаюсь, что в ближайшее время любые частные заведения могут приобрести вакцину у производителя, поскольку есть огромные очереди, огромный спрос во всех странах мира на вакцину. В первую очередь будет выполняться государственный заказ", — сказал он.

Ранее Дубров рассказал, какие две вакцины будут ввезены в Украину.