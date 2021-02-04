19:08, Сегодня

Стало известно о второй вакцине, которую завезут в Украину — в Минздраве рассказали детали Сергей Дубров рассказал, как в Украине подготовились к вакцинации

Врач-анестезиолог, ведущий эксперт Минздрава в борьбе с COVID-19 Сергей Дубров рассказал в эфире канала "Украина 24", чем будут вакцинировать украинцев от коронавируса.

"Уже всем известно, что к середине февраля Украина получит 117 тыс. доз вакцин производства Pfizer. Также есть подтверждение по поставкам в феврале вакцин производства компании AstraZeneca", — сказал он.

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Врач также рассказал о подготовке к старту вакцинации.

"Действительно разработан национальный план, который включает 5 этапов вакцинации. Есть уже персональный состав мобильных бригад, которые будут проводить прививки, центров вакцинации. В принципе логистика уже наработана. Остается только завезти вакцины и начать вакцинацию категорий лиц, предусмотренных на первом этапе вакцинации", — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" назвал дату начала массовой вакцинации украинцев.