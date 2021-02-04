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Самоубийством в полиции угрожал ветеран АТО: корреспондент с места событий Стали известны новые подробности происшествия с задержанным после столкновений у канала "Наш"

Журналисты "Украина 24" получили возможность пообщаться с задержанным, который угрожал самоубийством в отделении полиции. Его полицейские уговорили не прыгать, он добровольно спустился. Представители Шевченковского райуправления полиции вышли к СМИ и объявили, какая ситуация на сейчас.

Отказался прыгать ветеран АТО, как сообщалось в СМИ, Алексей Сердюк. А представитель полиции заявил, что два представителя отделения временно отстранены от исполнения обязанностей, и будет проведено расследование в отношении того, как задержанный Сердюк попал на окно 4 этажа и угрожал прыгнуть, если не вызовут руководство МВД.

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Сердюк оказался одним из задержанных во время столкновений возле офиса канала "Наш". Нескольких протестующих уже отпустили, с некоторыми все еще продолжается беседа. Была здесь пожарная машина, готовились снять задержанного, но он добровольно спустился и заявил, что больше не собирается ничего подобного предпринимать.