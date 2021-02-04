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Проблема опаснее войны на Донбассе — эксперт о СМИ в Украине Григорий Перепелица рассказал, как Россия ведет гибридную войну

Ситуация с пропроссийскими каналами в Украине угрожает безопасности страны — об этом заявил конфликтолог-международник Григорий Перепелица в эфире канала "Украина 24".

"Проблема (со СМИ — ред.) намного глубже, чем мы представляем. Она более угрожающая для национальной безопасности и обороны, чем война на Донбассе. Россия не случайно развязала войну против Украины и Запада в гибридной форме. Они долго и скрупулезно разрабатывали концепцию гибридной войны. Они изучили опыт американской войны в Ираке и начали разрабатывать роль информации в войне, как она влияет на общество. Отсюда появилась концепция гибридной войны, которую разрабатывали ученые МГУ. Главным ее компонентом являются не армии и фронты, а информационная составляющая", — сказал он.

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Эксперт рассказал, как действует эта концепция.

"В чем особенность гибридной войны? В том, чтобы разрушить противника изнутри, сломать и его внутреннее, и внешнее сопротивление. И кстати, я уверяю, та тишина, которая сохраняется на фронте, сохраняется благодаря работе пятой колонны. Путин понял, что не нужно тратить боеприпасы — есть три канала в Украине...", — сказал он.

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" глава Минкульта Александр Ткаченко рассказал, что Министерство культуры и информационной политики направило компании Youtube официальное обращение относительно прекращения онлайн-вещания "112 Украина", NewsOne и ZIK, попавших под санкции.