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В отделении полиции человек угрожает самоубийством из-за канала "Наш": подробности и видео Мужчина забрался на окно и требует приезда Авакова

Один из задержанных во время столкновений возле телеканала "Наш" угрожает совершить самоубийство. Мужчина забрался в окно отделения полиции и угрожает прыгнуть вниз, если его попытаются снять. На видео, которое распространили в соцсетях, слышно, что человек требует, чтобы на место прибыл министр МВД Арсен Аваков.

Прямую речь мужчины прочитал ведущий: "Я требую, чтобы Аваков появился прямо сюда, чтобы здесь появились телеканалы, чтобы они транслировали мои требования, чтобы закрыли телеканал "Наш". Требую, чтобы все российские телеканалы были закрыты".

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В полиции не рассказали, кто этот гражданин, который угрожает самоубийством.

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" глава Минкультуры Александр Ткаченко рассказал, что Министерство культуры и информационной политики направило компании Youtube официальное обращение относительно прекращения онлайн-вещания "112 Украина", NewsOne и ZIK, попавших под санкции.