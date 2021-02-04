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В Украине начинают выдачу лицензий онлайн-казино: эксперт удивил цифрами В комиссии по регулированию азартных игр и лотерей рассказали о контроле над игорным бизнесом

В Украине выдали первую лицензию на открытие онлайн-казино. Как будет регулироваться игорный бизнес в интернете, рассказал член комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгений Гетман в эфире канала "Украина 24".

"2 февраля было принято решение о выдаче первой лицензии на казино в сети интернет. Но сама деятельность начнется только после того, как получатель лицензии оплатит соответствующий налог в государственный бюджет. Что касается контроля, а именно недопущения лиц, которым по закону нельзя играть в азартные игры, законом предусмотрена процедура введения идентификационной карты игрока. Она проводится как в реальных казино, так и в онлайн-режиме. В интернете есть требование к сайту, будут введены определенные механизмы, которые будут регулировать и идентифицировать игроков", — сказал он.

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Также эксперт ответил, сколько стоит лицензия для казино.

"Лицензия онлайн-казино на год стоит 23,4 млн грн, это 6,5 тысячи минимальных заработных плат. Но это с учетом того, что до момента ввода онлайн-мониторинга идет тройная плата за лицензию. Что касается других видов деятельности, они отличаются. Для казино, которые размещаются в игорных заведениях в отелях, лицензия будет стоить уже 60 тысяч минимальных зарплат, то есть 360 млн грн за пять лет или 72 млн грн за год", — сказал он.

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Напомним, Верховная Рада приняла закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в июле 2020 года.