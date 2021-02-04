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Стычки возле офиса телеканала "Наш": толкотня, ушибы, порезанная рука (видео) Представители канала вышли к протестующим и предложили им обсудить вопрос в студии

У здания, где находится офис телеканала «Наш», уже все разошлись - и протестующие, и правоохранители. Впрочем, еще не так давно здесь было жарко. Детали от корреспондента телеканала «Украина 24» с места событий.

Акция длилась более часа. Участники требовали, чтобы телеканал закрыли из-за его контента, который, как говорили митингующие, угрожает национальной безопасности. В то же время представители канала вышли к протестующим и предложили им обсудить этот вопрос в студии, или если есть вопросы - обращаться в суд. После этого возникли небольшие стычки, вмешались правоохранители. Если протестующих было около 30, то правоохранителей значительно больше. Как сообщают организаторы акции, пятерых участников задержали.

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Более чем на час перекрывали ул. Жилянскую, здесь образовалась большая пробка. Дежурили здесь и медики. Когда была толкотня, никто серьезно не пострадал, но были ушибы, порезанная рука, некоторые люди упали. Помощь оказали на месте, никого не госпитализировали.

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Ранее в эфире телеканала "Украина 24" глава Минкульта Александр Ткаченко рассказал, что Министерство культуры и информационной политики направило компании Youtube официальное обращение относительно прекращения онлайн-вещания "112 Украина", NewsOne и ZIK, попавших под санкции.