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Боевики похитили украинского бойца и выложили видео с ним: эксперт объяснил цель Олег Жданов рассказал, для чего боевики распространили видео с пленным военнослужащим

Боевики ОРДЛО обнародовали видео с украинским военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне Операции объединенных сил. Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию в эфире канала "Украина 24".

"Это работа диверсионно-разведывательных групп противника в районе наших позиций. Я напомню, что прекращение огня запрещает нам в том числе ведение разведки и наблюдения в направлении противника. Вот вам и результат. ДРГ противника действуют безнаказанно и похищают наших военных. Когда мы тщательно следили за противником, то у нас таких случаев не было. Наоборот, были успехи в захвате диверсионно-разведывательных групп с той стороны, представителей российских оккупационных войск, офицеров ГРУ и так далее. А сейчас, когда у них перевес, они захватывают", — сказал он.

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Жданов заявил, что похищение военнослужащего боевиками является частью информационной войны со стороны России.

"Мало какой человек выдержит пытки, применяемые российскими военными. Мы наблюдаем элемент информационной войны. Они вынуждают его (украинского военного - ред.) говорить и потом распространяют материалы, дискредитирующие Вооруженные силы Украины и государство Украина, наши намерения. Мы наблюдаем два направления - информационное и силовое, давление на руководство Украины с целью вынудить нас выполнять Минские договоренности в контексте, как их трактует Россия. Они понимают, что каждая потеря, раненый на линии разграничения — это удар по рейтингу и престижу президента", — отметил он.

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Эксперт добавил, что официального способа освободить украинского военного из плена нет.

"Официально механизма освобождения пленного не существует, потому что у нас нет официально боевых действий, нет вообще конфликта. Это может быть расценено как террористическая деятельность и незаконное удерживание гражданина", — сказал он.

Напомним, вечером 28 января во время проверки личного состава в одном из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обнаружили отсутствие военнослужащего. 3 февраля оккупационная власть так называемой "ДНР" опубликовала несколько видео с этим военнослужащим.