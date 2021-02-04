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Пожар в коронавирусном отделении больницы в Запорожье: глава ОГА рассказал подробности Семьям погибших выделили по 50 тыс. гривен

3 февраля поздно вечером в Запорожье в реанимационном отделении областной инфекционной больницы произошел пожар. Глава Запорожской ОГА Александр Старух в эфире канала "Украина 24" рассказал о подробностях происшествия.

"В 11:00 состоялась комиссия по чрезвычайным ситуациям, где мы приняли решение о выделении 50 тыс. грн семьям погибших, и будем предоставлять помощь также пострадавшим. Идет следствие, которое установит точные причины возгорания в реанимационном отделении инфекционной больницы в ближайшее время", - рассказал глава администрации.

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По словам Старуха, положение осложнялось тем, что в отделении находились больные, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Это была реанимация, и люди там находились в ситуации, когда проходило вентилирование при помощи аппаратов ИВЛ. Два человека в стабильно тяжелом состоянии, другие в состоянии средней тяжести. Прежде всего будет комиссия, она проведет работу по поводу инфекционной больницы, где будут установлены причины сложившейся ситуации, и после этого будут сделаны выводы и проверка всех больниц по соблюдению мер противопожарной безопасности", - сказал Старух.

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Чиновник отметил, что остальная часть больницы не пострадала, и пациенты переведены в другие лечебные учреждения.

"Не функционирует только реанимационное отделение, так как возгорание произошло на площади 20 кв. м в одном из боксов, остальная больница не пострадала. Другие пациенты были переведены в другие больницы города, всего было 29 пациентов, соответственно, 19 утром находились в другой части строения, которая не пострадала", - сказал Старух.

Отметим, что во время пожара погибли четыре человека: врач и три пациента. Больных из реанимационного отделения выносили на руках.