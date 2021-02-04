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Можно было сделать более элегантно - нардепы о блокировке телеканалов Депутаты из "Слуги народа" и "Голоса" прокомментировали громкое решение СНБО

Санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK можно было ввести более грамотно с точки зрения юридической практики, и они могут быть обжалованы в судах.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказали нардепы из "Слуги народа" Юрий Камельчук и "Голоса" Андрей Осадчук.

"Речь идет о том, что не просто против телеканалов, а шире формулировка, на которую имеют право СНБО и президент Украины. А каналы, в свою очередь, имеют право обжаловать решение в суде, в украинском либо европейском. Насколько мне известно, они собираются это сделать юридическим способом, а не так, как раньше, просто своими средствами информационной атаки. Эта история еще может продолжаться, посмотрим, как она будет развиваться", - сказал Камельчук.

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Осадчук отметил, что решение полезное, но его можно было сделать более "элегантным" с юридической точки зрения.

"У нас восьмой год идет война, и она до сих пор в горячей стадии. Во время войны государство должно прежде всего придерживаться Женевской конвенции и правил ведения войны. К сожалению, решение о блокировании пророссийских каналов принято с опозданием. Его надо было принимать 1, 2, 3, 4, 5 лет назад, когда только стало известно, что фигуранты этого дела, пророссийские украинские политики, взяли контроль над этими каналами. Но, тем не менее, это решение находится в юрисдикции государства Украина, это решение нужно приветствовать, но его можно было сделать боле элегантным с юридической точки зрения", - сказал Осадчук.

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Ранее в эфире телеканала "Украина 24" глава Минкульта Александр Ткаченко рассказал, что Министерство культуры и информационной политики отправило компании Youtube официальное обращение относительно прекращения онлайн-вещания "112 Украина", NewsOne и ZIK, попавших под санкции.