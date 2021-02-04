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На "Украина 24" выйдет продолжение спецпроекта "Как звучит Украина" с Елизаветой Ясько Программа будет выходить в рамках «СЕГОДНЯ Вечером» по пятницам в 21:00

В Святвечер зрители телеканала «Украина 24» услышали, как звучит украинская колядка в разных уголках страны. Программа «Как звучит Украина» насколько полюбилась зрителям, что канал разнообразных мнений вместе с Елизаветой Ясько решил дополнить спецпроект о культурном достоянии нации во всех регионах Украины. Уже 5 февраля в 21:00 в рамках «СЕГОДНЯ Вечером» выйдет продолжение «Как звучит Украина». Цикл спецпроектов проведет народный депутат, основательница инициативы Yellow Blue Strategy Елизавета Ясько и ведущий Алексей Бурлаков.

«Это программа о продвижении украинских регионов, изобретений, талантов украинцев в разных уголках страны. Это о том, что Украина дарит миру. Наша страна большая, и звучит она совершенно по-разному. Мы не всегда знаем друг друга и, к сожалению, не всегда слышим. Я начинаю эту программу, чтобы наладить коммуникацию между регионами и сшить страну. Верю, что на основе знаний о наших региональных особенностях мы сможем сформировать общую идентичность, объединиться вокруг того украинского, чем можно гордиться. Мы сможем рассказать миру о наших особенностях и вписать «украинскость» в современный мировой контекст», – рассказала Елизавета Ясько.

Каждую пятницу вместе с приглашенными экспертами ведущие будут рассказывать о культурном наследии, традициях и проанализируют, как оживить культуру Украины.

Каждый выпуск проекта будет посвящен конкретному региону Украины, начнем – из Киева.

Включайте с 5 февраля по пятницам в 21:00 программу «Как звучит Украина» на канале «Украина 24».