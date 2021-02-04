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"Дети в шоке": известный кулинар рассказал, как идет реформа школьного питания Евгений Клопотенко и его коллеги создали новое меню для учебных заведений

С 1 января в школах начали действовать санитарные нормы, разработанные Министерством здравоохренения. В частности, ученикам запретили давать сосиски и колбасы, ограничили потребление некоторых вредных продукктов. Один из инициаторов реформы школьного питания, шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в эфире канала "Украина 24" рассказал, каким образом внедряется новая система питания.

По словам эксперта, не все школьные повара готовы к нововведениям.

"Процентов 70 не очень готовы, 30 - готовы. Примерно 3,5 тыс. школ перешли на питание, с удовольствием питаются. Конечно, есть проблемы, но в целом школы начали первый этап реформы, мы сделали меню, люди внедряют его на местах", - сказал Клопотенко.

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По словам повара, "дети в шоке", и воспринимают новое питание как ресторанную еду.

Клопотенко отметил, что в рамках второго этапа реформы будет разработано меню на четыре недели.

"С 1 января уже запрещены сосиски в школах, разрешены все специи, которые были 70 лет запрещены, сейчас, наконец, добились, чтобы они официально были разрешены. И вот уже в конце февраля - начале марта будет 140 новых блюд, которые объединены в 4-недельном меню", - сказал повар.

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Также Клопотенко планирует начать обучение школьных поваров по всей Украине.

"Я нашел финансирование не от государства, а из других ресурсов на создание онлайн-платформы, также мы создадим группы, это будет пять поваров, которые будут ездить по всем регионам, собирать других поваров и проводить мастер-классы. Это будут мои представители, которых я научу, я же не могу один ездить по всем регионам", - сказал Клопотенко.

Отметим, что, в соответствии с новыми правилами, на территории учебных заведений также запретили продавать чипсы, газировку, энергетические и кофейные напитки, а в рацион школьника ввели злаки, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты.