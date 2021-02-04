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"Решение вызывает нездоровые ассоциации": правовед раскритиковал санкции против каналов Виталий Журавский считает, что блокировка каналов проведена с нарушением закона

Решение о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK принято с нарушением юридических процедур.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал юрист, академик Национальной академии правовых наук Виталий Журавский.

"Сугубо правовая оценка... Вот берем указ. Я же за язык не тянул Разумкова, он сказал, что в форме письменного опроса было заседание СНБО. Читаем статью 9 закона о СНБО: "Любое решение принимается на заседании путем личного голосования". Это означает, что заседания не было, голосования не было. На каких основаниях это решение?" - сказал юрист.

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Также Журавский обратил внимание на то, что много журналистов таким образом осталось без работы.

"Решение по поводу закрытия любого канала - это решение исключительно суда. В данном случае меня больше всего интересует судьба 1,5 тыс. человек, закрыли каналы, люди на улице, им нужно содержать семьи, это уже социальный вопрос на рынке труда", - сказал академик.

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По мнению Журавского, нарушен закон о санкциях.

"Этот указ нарушает закон о санкциях. Действительно, санкции вводятся не только для иностранных юрлиц и физлиц, для иностранного государства, но и для украинского юрлица, которое контролируется иностранным юрлицом. А Козак гражданин Украины и народный депутат. У вас есть рычаги - возбуждайте дело и доказывайте гражданам, что там есть признаки преступления. Какие основания? Если юридическое и физическое лицо иностранные, и украинское юрлицо, которое действует под контролем иностранного юридического, создают угрозу безопасности и территориальной целостности государства. Но тогда суд должен доказать. Внесудебное решение вызывает у людей нездоровые ассоциации", - отметил Журавский.

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" известная журналистка, главред издания "Гордон" Алеся Бацман заявила, что телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK угрожают национальной безопасности Украины, потому их блокировка является оправданной.