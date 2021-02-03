23:42, Вчера

Эта история не про свободу слова – известная журналистка о блокировке каналов Алеся Бацман назвала 112, NewsOne и ZIK "абсолютно расистскими и пропагандистскими"

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK угрожают национальной безопасности Украины, потому их блокировка является оправданной.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" известная журналистка, главред издания "Гордон" Алеся Бацман.

"Мы говорим о форме, а я хочу говорить о содержании. По содержанию это решение абсолютно правильное. Два года назад мы с Дмитрием Гордоном публично сказали о том, что отказываемся вести программы на этих трех телеканалах, и мы не будем больше приходить в эфир и давать этим телеканалам интервью", - отметила Бацман.

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По ее словам, данные каналы стали "абсолютно расистскими и пропагандистскими ресурсами", а нахождение на этих каналах стало токсичным.

"Тогда мы сказали, что эти телеканалы - угроза национальной безопасности Украины. Прошло два года, наша позиция не поменялась… Я понимаю, что свобода слова - это когда сегодня ты позволишь закрыть их, завтра придут к тебе и остальным. Цеховая солидарность очень важна даже с точки зрения прагматики. Но здесь я хочу подчеркнуть, что эта история не про свободу слова, не про ущемление прав журналистов. Это говорю я, журналист, который борется за свободу слова. Это история о том, что ряд людей, которые контролируются и финансируются из России, получили доступ к мощному информационному ресурсу, который все эти годы работал в стране, находящейся в состоянии войны, на которой Россия убивает украинцев", - подчеркнула журналистка.

Бацман также посоветовала не недооценивать силу и возможности информационных войн.