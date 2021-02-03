22:38, Сегодня

Это не совсем СМИ – "слуга народа" о санкциях против трех телеканалов В Украине ведут бизнес агенты российского влияния, отметил Никита Потураев

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, на которые наложены санкции, являются не СМИ, а пропагандистскими машинами России.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

Комментируя основания для блокировки телеканалов, нардеп сказал:

"Давайте конкретно цитировать закон о санкциях, там есть ст. 3, которая четко говорит, что не только иностранные граждане или субъекты. В этом нет правовой коллизии. Закон о санкциях несовершенен, и я считаю, что он должен быть доработан с учетом всех тех проблем, которые встали перед Украиной за время войны с Россией".

Читайте также: "У нас гибридная война": Арахамия объяснил блокировку трех телеканалов

Как отметил Потураев, ежемесячно публикуются аналитические отчеты, "которые четко показывают уровень фейков, дезинформации, российские нарративы, которые дублируются с российских федеральных СМИ и других СМИ на этих телеканалах".

"Но если мы говорим об этом, и доказательств множество, то, возможно, мы должны определить, что это не совсем СМИ, это пропагандистские машины. И пропагандистские машины президент Зеленский не давал обещания не закрывать, так же, как он и не давал обещания не стрелять в ответ на убийство наших людей на фронте. Прямые агенты российского влияния, к сожалению, могут вести бизнес в Украине, и за счет этого бизнеса финансировать информационные спецоперации, скоординированные с Москвой", - подчеркнул он.

Читайте также: "Опасный прецедент": эксперт объяснил, что не так с санкциями против телеканалов

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против трех украинских телеканалов, а также их владельца - народного депутата Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих телеканалов.

Ранее глава Минкульта Александр Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24" назвал санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK защитой от "информационного терроризма".