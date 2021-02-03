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"Украина 24" расширяет вещание: что нужно знать Присоединяйтесь и первыми узнавайте главные новости

Канал «Украина 24» - лидер информационного вещания - расширяет покрытие. Присоединяйтесь и первыми узнавайте главные новости.

Чтобы смотреть телеканал в кабеле, позвоните провайдеру и найдите канал в кабельной сети. Пользуетесь спутником - настройте свой приемник. Если у вас тюнер Т-2, то тоже сможете легко нас найти. Мы работаем для вас.

Карту покрытия и информацию о провайдерах смотрите здесь: https://ukraina24.segodnya.ua/about/map

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Напомним, 16 декабря 2020 года национальный информационный телеканал "Украина 24" отметил первый год вещания в прямом эфире.