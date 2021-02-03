Ведущая "Украина 24" вступилась за коллегу: Пальчевский извинился перед Головановым
Мы на «Украина 24» хотим, чтобы по отношению к нашим коллегам не было никаких выпадов, заявила Влащенко
Ведущая телеканала «Украина 24» Наташа Влащенко в прямом эфире попросила бизнесмена Андрея Пальчевского извиниться за сказанные ранее на одном из телеканалов слова в адрес другого ведущего «Украина 24» Василия Голованова.
«Я очень сожалею, если я обидел на личном уровне вашего коллегу Голованова, как и любого другого человека. Если зацепил сильно, я всегда извиняюсь», - заявил Пальчевский.
«Мы на «Украина 24» хотим, чтобы по отношению к нашим коллегам не было никаких выпадов», - отметила Влащенко.
«Это не удивительно. Любая цеховая группа хотела бы, будь то депутаты… работники любой сферы хотели бы, чтобы по отношению к их коллегам все было бы гладко. Еще раз говорю, что бывают моменты недопонимания. Если я где-то перегнул, я прошу прощения», - сказал бизнесмен.