10:31, Сегодня

Ведущая "Украина 24" вступилась за коллегу: Пальчевский извинился перед Головановым Мы на «Украина 24» хотим, чтобы по отношению к нашим коллегам не было никаких выпадов, заявила Влащенко

Ведущая телеканала «Украина 24» Наташа Влащенко в прямом эфире попросила бизнесмена Андрея Пальчевского извиниться за сказанные ранее на одном из телеканалов слова в адрес другого ведущего «Украина 24» Василия Голованова.

«Я очень сожалею, если я обидел на личном уровне вашего коллегу Голованова, как и любого другого человека. Если зацепил сильно, я всегда извиняюсь», - заявил Пальчевский.

«Мы на «Украина 24» хотим, чтобы по отношению к нашим коллегам не было никаких выпадов», - отметила Влащенко.