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Легализация оружия в Украине: адвокат развеял опасения противников закона Ярослав Гришин привел в качестве примера страны, где оружие уже легализовано

Легализация оружия в Украине не приведет к ухудшению криминогенной ситуации, поскольку большинство преступлений совершается нелегальным оружием.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" адвокат Ярослав Гришин.

"Безусловно, необходимо было делать это еще вчера-позавчера, поскольку это действительно конституционное право на жизнь, здоровье и самозащиту. Опыт тех стран, где было легализовано право на оружие, безусловно свидетельствует о том, что уровень преступности не увеличивается, а даже уменьшается", - отметил Гришин.

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По его словам, профессиональные преступники всегда держат у себя незаконное оружие.

"Относительно добродетельных и добропорядочных граждан, им нужно обеспечить право за свои деньги купить, зарегистрировать, необходимо учет вести на оружие... Безусловно, нужно разрешить ношение, потому что есть огромное лобби против легализации оружия... Есть производители пистолетов с резиновыми пулями, это огромное лобби много лет против этого закона", - сказал эксперт.

Гришин также прокомментировал опасения относительно того, что справки, необходимые для владения оружием, сможет купить каждый желающий, в том числе психически неуравновешенный человек.

"Думаю, на данный момент особо не купишь эти справки. Должны быть предохранители для того, чтобы человек контролировался. А психика, действительно, очень тонкая у человека. Если у человека с психикой проблемы, то он может взять нож, другой предмет, или купить нелегальное оружие и совершить преступление. То есть это не остановит совершение преступления. Зато легальное оружие есть в реестре, и если даже психически нездоровый человек или другой совершат это преступление, то 100% известно, кто это преступление будет совершать", - пояснил он.

Эксперт добавил, что "за практикой стран, где легализовано оружие, 90% преступлений не совершаются легальным оружием".

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Напомним, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов в Украине.

Ранее психолог Дмитрий Попов в эфире телеканала "Украина 24" назвал главные аргументы против легализации оружия в Украине.